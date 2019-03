Tragédia na Nigéria – Imagens chocantes do resgate de crianças soterradas em desabamento em escola

Um prédio residencial que abrigava uma escola de ensino primário desmoronou em Lagos, na Nigéria, nesta quarta (13).

Cerca de cem alunos estavam no local, além de funcionários. Ibrahim Farinloye, porta-voz da agência nacional de emergência, disse que não há confirmações de mortos até o momento, mas afirmou que a maioria das pessoas está soterrada.

Funcionários estão trabalhando nos escombros e centenas de pessoas acompanham os resgates. Oito crianças já foram resgatadas.Um membro das equipes de resgate que atuam no local informou que ao menos dez crianças se encontram sob os escombros, e elas estariam vivas. O prédio de três andares, que ficava na região de Ita-faji, área densamente povoada da capital econômica da Nigéria, desmoronou por volta de 10h (horário local). A escola ocupava o terceiro andar da edificação.

Desabamentos mortais ocorrem com frequência na Nigéria, devido ao rotineiro desrespeito às regras de construção e à pouca fiscalização.O incidente mais conhecido ocorreu em setembro de 2014, quando 116 pessoas, incluindo 84 sul-africanos, morreram em Lagos após o colapso de um prédio de seis andares no qual um proeminente tele-evangelista, Joshua TB, estava pregando.

A investigação encontrou falhas estruturais do edifício, cuja construção era ilegal. Em 2016, ao menos 60 pessoas morreram quando uma igreja caiu na região sudeste do país. No mesmo ano, um prédio de cinco andares que estava em construção também desabou, matando ao menos 30 pessoas.Houve uma terceira queda em 2016: uma escola flutuante construída em Lagos para ser à prova de tempestades desmoronou, mas não deixou feridos.

Imagens chocantes

Veja as imagens chocantes do prédio que desmoronou em Lagos, na Nigéria, na manhã desta quarta-feira (13).

