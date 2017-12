Suspeitos são presos em operação contra célula de facção criminosa paulista em 4 cidades do Sul de MG

Pelo menos uma pessoa foi presa na manhã desta terça-feira (19) durante uma operação do Ministério Público em parceria com as polícias civil e militar em quatro cidades do Sul de Minas. Ao todo foram cumpridos 14 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão. Segundo o MP, o objetivo da operação é combater células de uma facção criminosa paulista em Alfenas, São Lourenço, Lavras e Varginha.