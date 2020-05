Sul de Minas tem terceiro dia intenso de frio e geadas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Delfim Moreira, Maria da Fé, Caldas e Wenceslau Braz voltaram a ter muitas geadas nesta sexta-feira (29)

Redação CSul – Iago Almeida / Foto destaque: Pedro Henrique Abreu Moura – Epamig (Maria da Fé)

O frio não dá trégua nesta semana no Sul de Minas e algumas cidades voltaram a marcar novos recordes na região nesta sexta-feira (29), terceiro dia de geadas e névoas intensas.

Em Delfim Moreira, a menor temperatura foi registrada no bairro do Charco, onde os termômetros marcaram -7,4°C, segundo a estação meteorológica do município. Muitas geadas foram registradas na cidade, que cobriram campos, pastos e até mesmo congelou água e tecidos (como é possível ver uma blusa congelada pelo frio). Na Fazenda Cambaú, em Delfim Moreira, a temperatura era de 0°C.

Delfim Moreira – Elina

Delfim Moreira – Elisa

Delfim Moreira – Rodrigo

Estação Meteorológica do Bairro do Charco – Delfim Moreira – Rodrigo

Em Maria da Fé, os termômetros continuaram abaixo de 0°C. No bairro Reserva, a temperatura chegou a -2,1°C e no bairro Lage foi de 0°C ( a temperatura na relva chegou a -5,0°C). A geada na cidade também foi intensa. A vegetação ficou coberta de uma camada de gelo em vários pontos.

Willian Siqueira – Maria da Fé

Em Camanducaia, os termômetros indicaram -1,4°C no bairro Melhoramentos, mesma temperatura registrada no distrito da cidade, Monte Verde. Já em Wenceslau Braz, muita geada atingiu vegetações.

Wenceslau Braz – Osvaldo

Outras cidades tiveram baixas temperaturas como Caldas (-0,1°C), Marmelópolis (1,1°C), Aiuruoca (1,8°C), Seritinga (3°C) e Carvalhos (4°). Em Varginha, pela manhã, os termômetros marcaram 6°C.



Vídeo feito por Pedro Henrique Abreu Moura – Epamig, em Maria da Fé nesta sexta-feira (29).



Previsão do tempo

O frio começa a perder força nos próximos dias, mas as geadas devem continuar aparecendo em algumas cidades, como Maria da Fé, Monte Verde, Delfim Moreira, Caldas e Carvalhos.

A máxima pode atingir 24°C em algumas cidades durante este sábado (30) e domingo (31). Em Varginha, nos dois dias, os termômetros ficam entre 6°C e 23°C, segundo o Inmet, com o sol prevalecendo de manhã e a tarde.