Sul de Minas registra 140 casos suspeitos de Covid-19

Em Monte Verde, está proibida a entrada de vans, micro-ônibus e ônibus. As aulas seguem suspensas na cidade.

De acordo com a assessoria da prefeitura, quem apresenta alguns sintomas deve ficar 14 dias em casa e quem não apresentou, sete dias. Ainda segundo a gestão da cidade, pessoas que estiveram no Rio de Janeiro e na capital mineira também devem entrar na quarentena.

Em Andradas, a prefeitura recomendou a comércios, espaços de lazer e empresas que interrompam o atendimento ao público por conta do risco de propagação do coronavírus. Administração municipal pede que apenas estabelecimentos de primeira necessidade sigam com funcionamento normal.

Em comunicado, o prefeito Rodrigo Lopes sugere que academias, clubes, locais com aulas de natação, comércios e empresas de grande porte alterem seus funcionamentos, evitando a presença de grande público ou até mesmo fechando as portas temporariamente.

Em Ibitiúra de Minas, a prefeitura adotou uma série de medidas a fim de evitar a propagação do novo coronavírus. Administração criou plano de contingência, suspendeu eventos, atividades e viagens a cidades com casos confirmados.

Segundo a administração municipal, a Secretaria de Saúde desenvolveu um plano de contingência para eventuais casos que possam ocorrer no município. Além disso, a Vigilância em Saúde está produzindo informativos e vídeos sobre a doença, que serão publicados nas redes sociais e distribuídos à população.

Outras ações implementadas foram a suspensão de viagens a cidades com casos confirmados doença, o adiamento do Campeonato de Taekwondo, que aconteceria no próximo domingo, 22, devido à possibilidade de o número de participantes ultrapassar o limite de 100 pessoas e a suspensão de visitas ao asilo da cidade a fim de preservar os idosos.

A Prefeitura informou ainda que outras medidas poderão ser colocadas em prática para buscar o bem estar e segurança da população em caso de avanço da doença.

Em Alfenas, mais uma medida para evitar aglomerações de pessoas e facilitar a permanência delas em suas casas está sendo planejada pela Prefeitura de Alfenas. É uma plataforma onde médicos e outros profissionais da áreas de saúde poderão esclarecer as dúvidas dos pacientes.

A iniciativa foi informada à reportagem do site Alfenas Hoje pelo prefeito Luiz Antônio da Silva (Luizinho/PT) em entrevista por telefone na manhã de quinta-feira. Na ocasião, ele informou que ainda discutia detalhes com os profissionais do Hospital Santa Casa (HSC) e da Unifal (Universidade Federal de Alfenas).

O formato da plataforma ainda não estava definido, mas – de acordo com o prefeito – o sistema de esclarecimento de dúvidas e orientações aos pacientes deve ser lançado em poucos dias. Ele disse considerar a possibilidade de utilizar plataformas já existentes (como o site oficial ou as redes sociais), apenas adaptando-as a necessidade do projeto.