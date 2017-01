Sul de Minas confirma primeira morte por febre amarela

A morte de um morador de Delfinópolis (MG) é o primeiro caso de vítima da febre amarela no Sul de Minas. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou na manhã desta quarta-feira (25) que o morador de 52 anos possuía uma propriedade na área rural da cidade, adoeceu no início de janeiro e morreu em um hospital de Franca (SP), para onde foi transferido quando a doença se agravou. Com esse caso, subiu para 38 o número de mortes por febre amarela em Minas Gerais, conforme o relatório divulgado nesta terça-feira (24) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Ainda de acordo com o órgão municipal outros dois casos suspeitos de febre amarela são investigados em Delfinópolis: o de um homem de São Paulo (SP), que visitou o município, e o de uma mulher de 47 anos, que morreu em Paulínia (SP).

Segundo a família, a moradora de Paulínia também esteve na cidade sulmineira a passeio. Ela teria ficado em Delfinópolis entre os dias 4 e 11 de janeiro e apresentado os sintomas da doença um dia antes de retornar de viagem. A Vigilância Epidemiológica de Paulínia confirmou que a morte de Joversi do Prado Santos Guardia foi por febre amarela, mas a ligação com o Sul de Minas ainda é apurada.

Minas Gerais vive um surto de febre amarela e desde o início de janeiro o governo estadual recomendou reforço na vacinação e no trabalho de prevenção contra a doença, que é causada por um vírus e pode levar à morte em uma semana, caso não seja tratada rapidamente. Além das mortes confirmadas no estado, há outras 45 sob investigação.

Prevenção e doses extras de vacina

Delfinópolis é um município de 7.165 habitantes que fica na região do Parque Nacional da Serra da Canastra. Lá fica a Represa de Peixotos, que integra Furnas Centrais Elétricas. Segundo a secretária de Saúde, Luciana Rodrigues, há um posto de saúde para vacinar os moradores na área urbana e dois na zona rural, nos distritos de Olhos D’água da Canastra e Babilônia, que são referências para uma população que gira em torno de 3,5 mil pessoas.

“A confirmação dessa morte não muda em nada o trabalho que estamos fazendo contra a febre amarela, porque, principalmente depois que a primeira suspeita foi levantada, reforçamos o trabalho das equipes junto aos moradores. Estamos vacinando, fazendo a busca de primatas e dando orientação, segundo a determinação da regional de saúde”, informou Luciana.

Ainda de acordo com a secretária, o município também recebeu reforço nas doses da vacina. “Nos enviaram 1 mil doses, que já estão acabando, e agora vamos receber mais 1 mil doses.”

Mobilização no Sul de Minas

A princípio, os casos de febre amarela se concentram em áreas rurais da região do Vale do Rio Doce e Mucuri, mas, conforme o último relatório da SES, divulgado nesta terça-feira, além da morte confirmada no Sul de Minas, há outra em Januária, no Norte do estado. Para evitar que a situação se agrave, postos de saúde estão se organizando para atender a população que ainda não se vacinou contra a doença.

A vacina faz parte do calendário normal de prevenção do Ministério da Saúde e tem validade de 10 anos, com apenas um reforço após esse período. Como não há campanha para que as pessoas tomem a imunização, muitas unidades de saúde têm registrado filas com o aumento da procura. Em Varginha, moradores têm que pegar senha para garantir a dose.