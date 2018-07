Stay Clean é a atração desta Quinta da Boa Música

Quem curte Hard Rock Clássico das décadas de 1980 e 1990 não pode perder o Quinta da Boa Música desta semana, às 20h, na Estação Ferroviária de Varginha.

O projeto gratuito, da Prefeitura de Varginha, que é executado pela Fundação Cultural, apresentará nesta quinta-feira (26), a banda Stay Clean, de Três Pontas.

Para agitar o público, os músicos vão tocar sucessos do Led Zeppelin, AC/DC, MötleyCrüe, Motörhead, Whitesnake, Misfits e também autorais.

A Stay Clean surgiu no final de 2011 e é formada por Wellington Korcora (vocal), JhonatanGleyser (guitarra e voz), Bruno Miranda (guitarra), Jander (baixo) e Charles (bateria). É a terceira vez que eles se apresentam no projeto.

O 5ª da Boa Música é realizado há mais de nove anos pela Fundação Cultural de Varginha. Esta é 316ª edição do projeto, que foi criado para incentivar, apoiar e valorizar a produção musical de Varginha e também criar intercâmbios com grupos da região, do estado e de todo o país.

As bandas interessadas em participar devem fazer contato com a organização pelo telefone (35) 3690-2700 ou pelo e-mail eventos@fundacaoculturaldevarginha.com.br.