Sono causou pelo menos 180 acidentes em 2017 na rodovia Fernão Dias

sono tem sido um dos grandes responsáveis por acidentes na BR-381, a Rodovia Fernão Dias, segundo concessiária responsável pela pista. De acordo a Autopista Fernão Dias, só até agosto de 2017, foram registrados 180 colisões devido a motoristas com sonolência.

Ainda conforme a concessionária, no ano passado foram 315 acidentes causados pelo sono. Destas colisões, 19,5% foram traseiras, ou seja, quando o motorista poderia ter desacelerado para evitar a batida.

Para tentar diminuir este número, a Autopista Fernão Dias está realizando uma campanha, batizada de “Acorda Motorista”, para alertar os motoristas sobre os riscos de dirigir cansados ou com sono. O trabalho está sendo realizado nas praças de pedágio da rodovia.

“O objetivo da campanha é conscientizar os motoristas sobre o risco de transitar pela rodovia em jornadas longas, respeitando assim os limites de velocidade, respeitando as pausas para descanso, intervalo de descanso. Bem como reduzir os indicadores de acidentes relacionados à sonolência e outros fatores do trânsito”, afirma Rodrigo Lopes, que é técnico em segurança do trabalho.