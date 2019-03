Solidariedade – Falta pouco dinheiro para a cirurgia do pequeno Samuel

A família do pequeno Samuel, de apenas um ano e sete meses está esperançosa que vai conseguir os R$7,8 mil, necessários para fazer uma segunda cirurgia, para a retirada da bolsa de colostomia. O orçamento feito em Belo Horizonte é que o procedimento tem que ser feito até o fim do mês, dia 28, no Hospital da Baleia.

A campanha feita nas redes sociais já conseguiu arrecadar cerca de R$ 5 mil, mas é preciso o valor total para garantir que a cirurgia seja marcada.

A mãe de Samuelzinho, Rayssa Gonçalves, está contente com a ajuda das pessoas de toda região, mas continua pedindo ajuda para seu filho. Qualquer quantia é bem vinda e importante.

Depósitos podem ser feitos na Caixa Econômica Federal – Agência 0163, Conta Poupança 143732 – Operação 013.

Para fazer transferência pelo celular precisa do CPF e o número é 016.606.966-31.

Se alguém quiser fazer contato, o telefone é 99930-2177.

Faça parte desta campanha #somostodossamuca.

Fonte: Equipe Positiva / Foto: Reprodução