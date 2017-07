Sissibonaflá é a atração desta semana na Quinta da Boa Música

A banda varginhense Sissibonaflá se apresenta na estação ferroviária de Varginha nesta quinta-feira 6/7. Os músicos vão apresentar músicas próprias de seu primeiro CD e covers, principalmente Beatles, Pink Floyd, The Who, Mutantes, Secos & Molhados e Creedence. O Sissibonaflá já atuou em grandes eventos e festivais em Minas, como o FENAC, antigo Festival da Canção de Boa Esperança, no Varginha Music Fest, no Festival Rango de Rua, no Ummagumma Classic Rock Festival em Três Pontas e em centenas de espaços e Pubs da região, e foi uma das pioneiras a acreditar e apoiar o Projeto QBM. Na formação Roger no baixo e vocal, Zalê nas guitarras e Rodrigo Abreu na bateria.

Quinta, 20h, na estação ferroviária de Varginha.

Fonte: Blog do Madeira