Sissibonaflá é a atração desta Quinta da Boa Música

A banda varginhense Sissibonaflá é a atração desta semana do projeto Quinta da Boa Música, iniciativa da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural. A 308ª edição é nesta quinta-feira (24), às 20horas, na plataforma de embarque da Estação Ferroviária, com entrada franca.

O grupo é um dos fundadores do projeto e vai apresentar MPB, Pop, Rock e autorais. Na formação, Roger no baixo e vocal; Zalê nas guitarras e Rodrigo Abreu, na bateria.

Bastante conhecida e requisitada na região, a Sissibonaflá já atuou em grandes eventos e festivais em Minas, como o FENAC, antigo Festival da Canção de Boa Esperança, no Varginha Music Fest, no Festival Rango de Rua, no Ummagumma Classic Rock Festival em Três Pontas e em centenas de espaços e Pubs da região, e foi uma das pioneiras a acreditar e apoiar o Projeto QBM.

No show, eles vão apresentar alguns autorais do 1º CD da banda, que está sendo tocado nas principais rádios da região, e muita MPB e Rock nacional e internacional. Tudo com aquela pegada característica que sempre marcou o grupo, com destaque para cover das bandas Creedence, Beatles, Pink Floyd, The Who, Mutantes, Raul Seixas, Secos & Molhados e muito mais.

Segundo Roger Figueiredo Ramos, vocalista da banda, “retornar na QBM é sempre uma responsabilidade especial, já que fomos uma das primeiras bandas a acreditar no projeto. É sempre uma grande festa retornar neste evento que já se tornou referência musical do interior mineiro”, conclui Roger.