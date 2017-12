Shows do Réveillon na Mina estão confirmados

O Reveillon 2018, na Praça da Mina do Campos Elísios, em Varginha, será ao som de Vanderson Lopes e Tom Fernandes.

A festa vai começar às 21h, com show de abertura do Dj Rodrigo. Às 22h Vanderson Lopes assumirá o palco com um repertório bastante variado, comandando a contagem regressiva para a chegada de 2018. À meia-noite haverá o show pirotécnico que iluminará o céu de Varginha até as 00h15, quando entrará no palco a atração principal, Tom Fernandes.

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Reprodução/Divulgação