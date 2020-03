SES-MG confirma o 6° caso de Covid-19 no Sul de Minas

O sexto caso de Covid-19 no Sul de Minas foi confirmado pela Secretaria de Estado de Saúde. O caso positivo se trata de um paciente de 57 anos, de Alfenas, na última quinta-feira (26) o homem foi internado em estado grave.

Prefeituras da região também já confirmaram casos, no entanto não se juntaram a lista da SES-MG, em Pouso Alegre são dois casos, uma idosa de 70 anos, que está em isolamento domiciliar e um homem de 30 anos. Em Lavras, um paciente cuja a idade não foi divulgada testou positivo. De acordo com a prefeitura, o paciente teria retornado de uma viagem ao Rio há 20 dias. O caso já constava na lista de suspeitos, no entanto nesta segunda-feira (30), o caso foi confirmado.

Em Toledo, um caso também foi confirmado, de acordo com a prefeitura. Segundo a gestão municipal, o paciente é um homem de 58 anos, que segue internado na UTI desde o último dia 24 de março. O paciente está em isolamento. E também um caso positivo na Santa Casa de Passos, o paciente é de Capitólio, localiza na região Central do Estado.