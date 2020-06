Seritinga mantém viva fé e devoção na festa do padroeiro São João Batista; fiéis enfeitaram ruas e casas do município

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto destaque: Margarete Mota

Seritinga é um pequeno município de pouco menos de dois mil habitantes que se destaca pela fé católica representada pelo padroeiro, São João Batista. Todos os anos, em junho, a paróquia da cidade, dedicada ao profeta, une-se em fé, recebe visitantes e devotos e com muito fervor e alegria, celebra a Natividade do precursor do Messias.

Mesmo vivendo novas experiências devido a pandemia do Coronavírus, fiéis seritinguenses mantém viva a devoção ao precursor. Com celebrações online e não podendo celebrar a festa do padroeiro presencialmente, pela primeira vez na história, a população se uniu e enfeitou casas e ruas da cidade, para que o fervor não ficasse para trás e para que mostrassem a fé ao padroeiro, tão querido no município.

Residência de Antônio José de Almeida e suas filhas Cláudia Moreira e Marina Moreira / Foto: Ianca Almeida

Rua Joaquim Moreira, Centro / Foto: Luana Arantes

Rua Ana Ribeiro, Centro / Foto: Keylla Silva



Rua Ana Ribeiro, Centro / Foto: Ciomara Castro



Rua Ana Ribeiro, Centro / Foto: Margarete Mota

Imagem na residência de José Nelson Moreira Arantes e Salva Lúcia Moreira Arantes



Residência de José Nelson Moreira Arantes e Salva Lúcia Moreira Arantes

Residência de Adriana Ferri e o vice-prefeito Maurizinho Castro

Rua São Sebastião – Centro / Foto: Núbia Maciel

Rua São Paulo / Foto: Cristina Silva



Rua Ana Ribeiro / Centro / Foto: Cláudia Moreira

Residência de Cristiano Silva, Maria Bárbara e Cristina Silva



Rua Ana Ribeiro – Centro / Foto: Cláudia Moreira



Residência de Márcia Pereira e Rogério



Residência de Antônio José de Almeida e suas filhas Cláudia Moreira e Marina Moreira / Foto: Ianca Almeida



Rua Ana Ribeiro – Centro / Foto: Cláudia Moreira

Residência de Maria Teresinha Eva

Rua Buenos Aires – Alvorada / Foto: Núbia Maciel

Residência de Alessandra Maciel e João Pimenta

Residência de Maria Inês Arantes e Gilsa Arantes



Rua José Bianco Moreira / Foto: Lara Bianco



Rua José Bianco Moreira / Foto: Lara Bianco



Rua José Bianco Moreira / Foto: Lara Bianco

Frente da Matriz de São João, com as fogueiras que serão acendidas durante a festa do padroeiro / Foto: Ianca Almeida

A Novena em honra a São João Batista teve início no dia 15 de junho e se encerrará nesta terça-feira (23). As missas foram celebradas pelas redes sociais da paróquia e outras atividades foram preparadas pelo pároco, Elberson Andrade, conhecido por ‘Taquinho’, que assumiu a paróquia pouco antes do início da pandemia.

Nesta terça, último dia do novenário, acontece a cavalgada simbólica às 15h e a missa às 19h. Às 20h, acontece ainda uma live com a cantata do padroeiro, por Marcelo.

No último sábado (20), foi realizada a primeira live sertaneja, dentro da programação da festa. Ao lado do pároco, a dupla Lucas Carvalho e Isac Costa apresentaram diversas músicas sertanejas, inclusive religiosas, e animaram o público.

Divulgação Paróquia São João Batista



Festa do padroeiro

Tradição na cidade, o dia 24 de junho, dia de São João Batista é celebrado com programação durante todo o dia. Confira como será a festa este ano:

5h – Alvorada festiva com a Corporação Musical São João Batista e toque dos sinos

9h – Live com pronunciamento das autoridades

10h – Missa festiva e descida da imagem do padroeiro de seu trono

14h – Cinema infantil sobre a vida de São João Batista

16h – Missa solene com a renovação das promessas do batismo e benção da água (os fiéis que estiverem preparados e que participarem da missa pelos meios de comunicação, poderão comungar. A paróquia ainda não informou como será a distribuição)

17h – Carreata com a imagem de São João Batista, benção da fogueira e queima de fogos

20h – Live com show Forró Cristão, com Lu Reis

Durante o dia, a imagem do santo estará no coreto da Praça Sete de Setembro, para visitação dos fiéis. A paróquia pede que todos respeitem as normas da prefeitura e que utilizem máscaras.

“Queridos fiéis, estamos vivendo um momento todo diferente em nossa vida. Pandemia, distanciamento. Mas de tudo isso estamos tirando belíssimas lições. Como ficar mais unidos com a família, ser Igreja em casa e casa Igreja. Abertura para que o Espírito Santo nos torne criativos para bem fazer a evangelização. E assim estamos fazendo. Seritinga está movida pelo Espírito Santo que a esta transformando. Quanta criatividade, quanta beleza, quanta demonstração de fé. Acredito que seja uma das novenas mais participadas e um dos momentos em que as famílias mais se reuniram para manifestar a devoção à São João Batista . Estou encantado com tudo. Nada está sendo deixado de lado, tudo virtual, mas tudo com fé, alegria e muito amor envolvido. Parabéns Seritinguenses”, agradeceu o pároco Taquinho.

Igreja em reforma

A única matriz da cidade, localizada no alto da Praça Sete de Setembro, está em reforma desde o ano passado. Segundo o pároco, as torres serão levantadas em julho e em agosto, será realizada a cobertura.

Outras obras estão sendo realizadas na paróquia da cidade. Uma sala de atendimento foi construída atrás do escritório paroquial e um carro também foi adquirido para a paróquia. O salão onde estão acontecendo as missas desde o início das obras da Matriz, segundo o pároco, também receberá melhorias, assim como as capelas do município, urbana e rurais.

Projeto final da paróquia / Divulgação

São João Batista

Para os católicos, São João Batista é o último dos profetas, sendo muito importante no Novo Testamento, pois anunciou a vinda de Jesus Cristo. Ele pregou a conversão e o arrependimento dos pecados manifestos através do batismo. João batizava o povo, e ele batizou Jesus, seu primo. Daí o nome João Batista, ou seja, João, aquele que batiza.

São João Batista é o primeiro mártir da Igreja, e o último dos profetas. Este é o único santo que tem duas datas celebradas pelos cristãos: o dia 24 de junho, o dia de seu nascimento, e o dia 29 de agosto, o dia em que ele foi martirizado. Ele é venerado como profeta, santo, mártir, precursor do Messias e arauto da verdade, custe o que custar. Sua representação é mostrada batizando Jesus e segurando um bastão em forma de cruz.

Oração

São João Batista, voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor, fazei penitência, porque no meio de vós esta quem não conheceis, e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas, para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciaste com estas palavras: Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. São João Batista rogai por nós. Amém.