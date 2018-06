Seritinga celebra a festa do padroeiro São João Batista

Seritinga é uma pequena cidade do Sul de Minas, localizada às Margens da BR-267, que liga Varginha a Juiz de Fora. Um pequeno município de pouco mais de 2 mil habitantes que se destaca pela fé católica representada pelo padroeiro, São João Batista. Todos os anos, em junho, a Paróquia da cidade, dedicada ao profeta, une-se em fé, recebe visitantes e devotos e com muito fervor e alegria, celebra a Natividade do precursor do Messias.

A prefeitura também preparou uma programação especial este ano, com shows no sábado (23) e domingo (24), após as celebrações católicas na Matriz da cidade, dedicada a São João Batista.

A Novena em honra ao padroeiro teve início no dia 12 de junho e se encerrará nesta quarta-feira (20). Todos os dias a paróquia conta com um sacerdote diferente, da Diocese da Campanha, para presidir a celebração. Pastorais e Movimentos são responsáveis pela preparação das celebrações, que está acontecendo todos os dias às 19 horas.

No dia 21, será o dia dedicado ao Sagrado Coração, com celebração da Santa Missa às 19 horas na Matriz e procissão, com a presença do Apostolado da Oração.

No dia 22, será o dia dedicado a Rainha e Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, com celebração da Santa Missa às 19 horas na Matriz e procissão, celebrados pelo Padre Mário Quirino, de Elói Mendes.

No dia 23, será celebrada a Vigília da Natividade de São João Batista, às 19 horas na Matriz, celebrada pelo Bispo Emérito da Campanha, Dom Diamantino Prata de Carvalho. Antes, às 14 horas, haverá show de prêmios em prol da paróquia, que entrará em reforma geral logo após a festa do padroeiro.

No dia 24, dia dedicado à São João Batista, em que os fiéis celebram seu nascimento, a Paróquia tem programação especial durante todo o dia:

05h – Alvorada Festiva da Corporação Musical São João Batista pelas ruas da cidade dando início aos festejos

10h – Solene Celebração da Natividade com a tradicional descida da imagem do padroeiro, celebrada pelo Bispo da Campanha, Dom Pedro Cunha Cruz. Após a celebração, a tradicional dança da fita encantará os fiéis no adro da Matriz.

12h30 – Procissão de Cavaleiros e benção no adro da Matriz

14h – Leilão de gados e de prendas

19h – Solene celebração da Natividade e procissão luminosa com a imagem do padroeiro pelas ruas da cidade. Durante a procissão, a fogueira de São João será acesa pelo celebrante e a tradicional queima de fogos encerará as festividades do dia de São João Batista na cidade.

A Imagem retorna a igreja e permanece para veneração dos fiéis.

Shows

A Prefeitura preparou também uma programação especial, que já é tradição na cidade, com shows sertanejos e dj’s (confira no cartaz ao lado).

Durante as noites de sexta (22), sábado (23) e domingo (24), os seritinguenses e visitantes se reunirão no calçadão da cidade para celebrarem a festa junina, com shows de Mayck e Lyan e Duduca e Dalvan, além de dj’s e Wi Fi gratuito para os presentes.

Durante a festa é divulgado o resultado dos vencedores do Torneio Leiteiro Municipal Curraleiro, que recebe este nome por ser realizado nas propriedades rurais e também acontece o Concurso de Pratos Típicos, realizado com o apoio da Prefeitura Municipal, comissão organizadora e produtoras rurais. As concorrentes são as esposas, namoradas ou representantes dos produtores que participaram do Torneio Leiteiro.

São João Batista

Para os católicos, São João Batista é o último dos profetas, sendo muito importante no Novo Testamento, pois anunciou a vinda de Jesus Cristo. Ele pregou a conversão e o arrependimento dos pecados manifestos através do batismo. João batizava o povo, e ele batizou Jesus, seu primo. Daí o nome João Batista, ou seja, João, aquele que batiza.

São João Batista é o primeiro mártir da Igreja, e o último dos profetas. Este é o único santo que tem duas datas celebradas pelos cristãos: o dia 24 de junho, o dia de seu nascimento, e o dia 29 de agosto, o dia em que ele foi martirizado. Ele é venerado como profeta, santo, mártir, precursor do Messias e arauto da verdade, custe o que custar. Sua representação é mostrada batizando Jesus e segurando um bastão em forma de cruz.

Oração

São João Batista, voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor, fazei penitência, porque no meio de vós esta quem não conheceis, e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas, para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciaste com estas palavras: Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. São João Batista rogai por nós. Amém.

Matéria: Iago Almeida- Redação CSul / Foto: Paróquia São João Batista – Seritinga-MG