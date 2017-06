Seminário discute sequestro de gerentes e ataques a agências bancárias no Sul de Minas

Um seminário em Alfenas, discutiu os recentes ataques a agências bancárias do Sul de Minas. Policiais militares, civis e federais, além de gerentes e representantes da Caixa Econômica Federal de toda a região, discutiram estratégias para conter os ataques. De janeiro até agora foram registrados pelo menos 34 ataques a bancos no Sul de Minas. O número já supera o do ano passado, quando foram 29 casos registrados, um aumento de 17% nesse tipo de crime.