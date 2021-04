Semana Santa em Varginha: confira programação das paróquias para o final de semana

Matrizes de Varginha prepararam programações especiais para celebrarem a data mais importante para os católicos. Devido ao atual cenário de pandemia, celebrações religiosas estão acontecendo com público reduzido, sendo assim, é necessário agendamento prévio dos fiéis.

A Semana Santa é a semana mais importante celebrada pela Igreja Católica, onde os fiéis refletem sobre mistério da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. Por conta do Coronavírus, este ano a Igreja viverá uma semana diferenciada. A Semana Santa iniciou no domingo (28), conhecido como Domingo de Ramos e se encerra com a celebração da Páscoa, no Domingo da Ressurreição de Jesus, dia 4 de abril.

As Matrizes de Varginha prepararam programações especiais para celebrarem a data mais importante para os católicos. Devido ao atual cenário de pandemia, celebrações religiosas estão acontecendo com público reduzido, sendo assim, é necessário agendamento prévio dos fiéis.

Confira a programação das Paróquias de Varginha:

Paróquia Imaculada Conceição

Quinta-feira (1°)

18h30 Missa na Matriz Imaculada

Sexta-Feira (2)

7h Via Sacra, na Matriz Imaculada

15h Ação Litúrgica, na Matriz Imaculada e comunidades

18h30 Missa na Matriz Imaculada

Sábado (3)

18h Reflexão aos Pés da Cruz

18h30 Vigília Pascoal na Matriz Imaculada

Domingo (4)

7h Missa na comunidade Santa Terezinha

9h Missa na comunidade São Judas

17h Missa na Matriz Imaculada

19h Missa na comunidade São Pedro

10h Missa na comunidade São Judas (Rural)

Paróquia São José

Quinta-feira (1°)

17h Missa da Ceia do Senhor, na Igreja Matriz de São José

18h30 Missa da Ceia do Senhor, na Igreja Matriz de São José

Sexta-feira (2)

09h Celebração da Reconciliação com absolvição geral, na Igreja Matriz de São José

14h Ação litúrgica da Paixão do Senhor, na Igreja Matriz de São José

16h Ação litúrgica da da Paixão do Senhor, na Igreja Matriz de São José

18h30 Sermão do Descimento da Cruz, na Igreja Matriz de São José

Sábado (3)

18h30 Solene Vigília Pascal, na Igreja Matriz de São José

Domingo (4)

07h Missa na Igreja Matriz de São José

08h30 Missa na Comunidade Santo Afonso

10h Missa na Comunidade São Lucas

17h Missa na Comunidade Imaculada Coração de Maria

18h30 Missa na Igreja Matriz de São José

Paróquia do Mártir São Sebastião

Quinta-feira (1°)

16h Ceia do Senhor, na Matriz do Mártir São Sebastião

18h Ceia do Senhor, na Matriz do Mártir São Sebastião

Sexta-feira (2)

14h Novena da Misericórdia, na Matriz do Mártir São Sebastião

15h Ação litúrgica, na Matriz do Mártir São Sebastião

Sábado (3)

15h Novena da Misericórdia, na Matriz do Mártir São Sebastião

18h Vigília Pascal, na Matriz do Mártir São Sebastião

Domingo (4)

7h Ressurreição do Senhor, na Matriz do Mártir São Sebastião e nas comunidades

8h Ressurreição do Senhor, na Matriz do Mártir São Sebastião e nas comunidades

10h Ressurreição do Senhor, na Matriz do Mártir São Sebastião e nas comunidades

15h Novena da Misericórdia

18h Ressurreição do Senhor, na Matriz do Mártir São Sebastião

Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Quinta-feira (1°)

18h Missa na Matriz de Fátima e comunidade Santo Expedito

Sexta-feira (02)

15h Ação litúrgica, na Paróquia de Fátima

15h Ação litúrgica, na Comunidade Santo Expedito

Sábado (03)

18h “Não tenhas medo, ressuscitou”, na Matriz de Fátima

Domingo (04)

7h “Esse é o dia que o Senhor fez para nós”, na Matriz de Fátima

10h “Esse é o dia que o Senhor fez para nós”, na Matriz de Fátima

18h “Esse é o dia que o Senhor fez para nós”, na Matriz de Fátima

Paróquia Cristo Luz dos Povos

Quinta-feira (1º)

18h Instituição da Eucaristia, na Matriz e na comunidade São Bento, no bairro São Francisco

Sexta-feira (2)

15h Ação litúrgica, na Matriz Cristo Luz dos Povos

18h30 Reflexão sobre as sete palavras, na Matriz Cristo Luz dos Povos

Sábado (3)

17h30 Sábado Santo, na Matriz Cristo Luz dos Povos

Domingo (4)

6h Ressurreição de Cristo, na Matriz Cristo Luz dos Povos

9h Ressurreição de Cristo, na Matriz Cristo Luz dos Povos

18h30 Ressurreição de Cristo, na Matriz Cristo Luz dos Povos

Paróquia Nossa Senhora do Rosário

Quinta-feira (1°)

9h – Missa Bênção dos Santos Óleos, na Catedral Santo Antônio – Campanha/MG

18h – Missa na Matriz Santa Cruz e nas comunidades

Sexta-feira (2)

7h e 10h – Celebração Penitencial, na Matriz do Rosário

15h – Missa na Matriz Santa Cruz e nas comunidades

18h – Missa nas comunidades

Sábado (3)

18h – Missa na Matriz do Rosário e comunidades

Domingo (4)

5h – Missa na Matriz do Rosário

7h – Missa na Matriz do Rosário

8h – Missa nas comunidades Bom Pastor e São João Batista

8h30 – Missa na comunidade Nossa Senhora Aparecida (Rural)

9h30 – Missa nas comunidades Beata Nhá Chica e Nossa Senhora do Carmo

10h – Missa na Matriz do Rosário e na comunidade São Pedro (Rural)

16h – Missa na comunidade Sagrado Coração de Jesus (Rural)

19h – Missa Matriz do Rosário e na comunidade Santa Cruz

Paróquia do Divino Espirito Santo

Quinta-feira (1°)

15h Ceia do Senhor, na Matriz do Divino e nas comunidades

18h Ceia do Senhor, na Matriz do Divino e nas comunidades

Sexta-feira (2)

15h A paixão do Senhor, na Matriz do Divino e nas comunidades

Sábado (3)

18h Vigília pascal, na Matriz do Divino

Domingo (4)

7h Ressurreição de Cristo, na Matriz do Divino e nas comunidades

10h Ressurreição de Cristo, na Matriz do Divino e nas comunidades

15h Ressurreição de Cristo, na Matriz do Divino

18h Ressurreição de Cristo, na Matriz do Divino e nas comunidades

Paróquia Frei Galvão

Quinta-feira (1°)

18h Missa da Ceia do Senhor, na Matriz Frei Galvão

Sexta-feira (2)

9h Via Sacra

15h Solene Ação Litúrgica da Paixão do Senhor

Sábado (3)

18h Vigília Pascoal

Domingo (4)

6h30h Missa na Matriz

10h Missa na Matriz

18h30 Missa na Matriz

Paróquia Sant’Anna

Quinta-feira (1°)

18h30 Missa da Ceia do Senhor, na Matriz

Sexta-feira (2)

9h Via Sacra

15h Ação Litúrgica da Paixão do Senhor, na Matriz e na comunidade do Beato Padre Victor

Sábado (3)

9h Celebração da Unção do Corpo do Senhor Morto, na Matriz

18h Solene Vigília Pascal, na Matriz

Domingo (4)