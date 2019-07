Segundo Justiça Eleitoral, cadastro obrigatório da biometria está abaixo de 50%

Cadastro é essencial para o eleitor estar apto a votar nas próximas eleições

No Sul de Minas nove dos 12 municípios com cadastro obrigatório do voto biométrico tem adesão inferior a 50%, de acordo com a Justiça Eleitoral.

Os municípios que estão atualmente nesta situação, são Aiuruoca, Carvalhos, Carrancas, Itutinga, Ingaí, Luminárias, Liberdade, Passa Vinte e Santana do Jacaré.

Já os municípios com porcentagem acima de 50% são Conceição da Barra de Minas, Itumirim e Nazareno.

Cidades com votos biométricos obrigatórios

Cidade Nº de eleitores Votos biométricos Porcentagem Aiuruoca 5.098 2.229 43,72% Carvalhos 3.919 1.743 44,48% Carrancas 3.302 1.214 36,77% Conceição da Barra de MG 3.533 2.539 71,87% Itutinga 3.723 1.786 47,97% Ingaí 2.920 651 22,29% Itumirim 5.948 3.446 57,94% Luminárias 4345 484 11,14% Liberdade 4.379 1.901 43,41% Nazareno 6.345 3.192 50.31% Passa Vinte 2.108 845 40.09% Santana do Jacaré 3.995 1.640 41.05%

Datas e locais de cadastro da biometria

Cidade Sede para Atualização Prazo Final Liberdade Aiuruoca 10/10/2019 Passa Vinte Aiuruoca 10/10/2019 Carvalhos Aiuruoca 17/12/2019 Aiuruoca Aiuruoca 21/02/2020 Santana do Jacaré Candeias 10/10/2019 Carrancas Itumirim 10/10/2019 Itutinga Itumirim 10/10/2019 Ingaí Itumirim 17/12/2019 Itumirim Itumirim 21/02/2020 Luminárias Itumirim 21/02/2020 Nazareno São João Del Rei 10/10/2019 Conceição da Barra de MG São João Del Rei 17/12/2019

O eleitor deve comparecer aos cartórios eleitorais até o mês de outubro. Já em outros municípios o prazo se encerra em outubro de 2019 ou fevereiro de 2020.

Este cadastro é essencial para o eleitor votar nas próximas eleições.No caso de algumas cidades, é necessário que o eleitor compareça na sede do cartório eleitoral mais próxima para regularizar a situação, ou a um posto ou central de atendimento.

Quem já realizou o cadastro, não deve realizar novamente.

Como realizar?

O eleitor precisa apresentar um comprovante de endereço e um documento oficial de identidade não sendo autorizados, carteira de habilitação e passaporte novo.

Homens que vão realizar o alistamento militar devem apresentar o comprovante de quitação do serviço militar.

O atendimento também pode ser agendado no site do TRE ou pelo disque-eleitor no 148. Já nos cartórios, os eleitores são atendidos por ordem de chegada. O horário de atendimento é das 12h às 18h.

Cerca de 121 municípios passarão a ter a biometria como obrigatória, em todo o Estado. O eleitorado total dessas cidades é de mais de 1,8 milhão, com 22,26% já atualizados.Em 84 cidades mineiras, a biometria já foi obrigatória nas últimas eleições.