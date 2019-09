Segundo filme da Turma da Mônica deve ser gravado em Poços de Caldas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Depois do sucesso de Turma da Mônica – Laços, a equipe de produção do filme Turma da Mônica – Lições, o segundo filme “live action” da turminha mais querida do Brasil, está em Poços de Caldas buscando novas locações para viabilizar a gravação do próximo longa metragem na cidade. Poços foi o principal cenário do primeiro filme, que estreou em 27 de junho nos cinemas de todo o país.

A Praça Pedro Sanches e o Parque José Affonso Junqueira se transformaram no famoso Bairro do Limoeiro. Moradores e turistas puderam acompanhar de perto o trabalho da equipe de filmagens. Durante as gravações, a cidade recebeu, além dos atores mirins que interpretaram Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali, os atores Rodrigo Santoro, que fez uma participação especial no filme, Paulo Vilhena como Seu Cebola, a atriz Monica Iozzi como Dona Luísa, e o próprio criador da Turma da Mônica, Mauricio de Sousa.

Bianca Villar e Ana Cascão, responsáveis pela produção executiva do filme, estão em Poços de Caldas para visitar possíveis locações e viabilizar as gravações na cidade. Nesta quarta-feira (18), foi realizada uma reunião com fornecedores das áreas de hotelaria, transporte, bares e restaurantes, com apoio da Prefeitura.

“Poços de Caldas está no coração de toda a equipe do filme pela nossa receptividade. Estamos dando todo o apoio para viabilizar também as gravações do segundo filme. Ontem, uma reunião de briefing deu início às tratativas para as filmagens em Poços. A produção está buscando a viabilidade financeira para gravar 100% do próximo longa aqui em Poços”, destaca o secretário municipal de Cultura, Ricardo Fonseca, que acompanha a equipe nas visitas pela cidade.

A previsão é que as gravações se estendam por cerca de 40 dias, com início em janeiro de 2020. Entre as locações visitadas estão a Escola Estadual David Campista e o Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza, já que Turma da Mônica – Lições está ligado ao universo escolar dos personagens da turminha.

Fonte: Pocoscom / Foto: Secom