Segundo a Prefeitura de Campo Belo, município tem 1° caso confirmado de Covid-19

A população de Campo Belo não deve entrar em pânico, segundo a prefeitura. A gestão da cidade ainda enfatizou que, ainda, a paciente esteve bem desde o início e que teria contraído o vírus durante uma viagem.

O caso ainda não foi confirmado pela SES-MG, segundo o boletim Campo Belo conta com 20 casos da doença em investigação.

Mortes sob investigação

A região está investigando mais uma morte com suspeita de Coronavírus, em Lavras. Uma mulher de 69 anos morreu nesta quinta-feira (25) com suspeitas da doença.

De acordo com a Assessoria de Imprensa da Prefeitura, o caso foi registrado como suspeito no boletim oficial da Secretaria de Estado de Saúde. A Prefeitura informou ainda que a idosa tinha doença crônica.

Amostras foram enviadas à Fundação Ezequiel Dias (Funed) e o resultado deve sair em alguns dias.

Cruzília

Na última segunda-feira (23), a Prefeitura de Cruzília confirmou a morte de um paciente que procurou atendimento na cidade com sintomas da doença e acabou morrendo antes do atendimento. A Prefeitura informou ainda que colheu amostrar do paciente e enviou para análises, que devem ficar prontas em dez dias.

Foto: Divulgação