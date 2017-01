Secretário de Governo anuncia entrega de ambulância para Boa Esperança

O secretário de Estado de Governo, Odair Cunha, anunciou na tarde de terça-feira (17/1) a entrega de uma ambulância Doblô para o município de Boa Esperança, Território Sul. O anúncio foi feito durante reunião com o prefeito Hideraldo Henrique Silva, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.

Segundo o prefeito, atualmente o município conta apenas com duas ambulâncias em melhores condições, sendo este novo veículo uma importante conquista para o atendimento da saúde em Boa Esperança.

O veículo faz parte do Programa de Doação de Veículos para Atenção à Saúde nos municípios mineiros, contemplando prefeituras ou instituições filantrópicas credenciadas como prestadores de serviço ao Sistema Único de Saúde (SUS). Até o momento, o Governo de Minas Gerais já adquiriu mais de 1.500 veículos para atendimento da saúde.

O objetivo é ajudar as prefeituras e entidades não governamentais a manter o atendimento de saúde à população de referência. Os automóveis também podem ser usados para transportar servidores e profissionais de saúde que realizam atividades estratégias que proporcionem a melhoria na qualidade da assistência à saúde da população mineira.

Ainda na reunião, o secretário Odair e o prefeito Hideraldo trataram de outras demandas do município na área da saúde, geração de emprego, obras e infraestrutura. Participaram da reunião o vice-prefeito, Antônio Xavier Filho, o secretário municipal de governo, Alex Reis Silva e o controlador do município, Willian Carvalho de Oliveira.

