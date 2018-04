Rural Willys lança novo álbum no Quinta da Boa Música

A Fundação Cultural de Varginha confirma a 304ª edição do Projeto Quinta da Boa Música, nesta quinta-feira (26), às 20horas, na plataforma de embarque da antiga Estação Ferroviária de Varginha. O show fica por conta da banda Rural Willys, de Monsenhor Paulo, que apresentará alguns selecionados covers e os autorais do novo álbum (Sem Saí​da).

A Rural é formada por Xandão Bueno (voz e gaita), Gustavo Ruz (guitarra e voz), Fernando Fonseca (guitarra e voz), Luiz Paulo Caovila (baixo) e Nick Belato (bateria).

Trajetória da banda

Na estrada desde 2010 e sediada na pequena cidade de Monsenhor Paulo/MG, a banda Rural Willys segue com a mesma formação de músicos experientes e reconhecidos na região, e possui um extenso e empolgante repertório especializado em clássicos do Rock (dos anos 60 aos anos 90) e standards de Blues.

Além do trabalho com covers, possui 19 composições autorais, reunidas em dois álbuns independentes: PÉS NA ESTRADA, lançado em 2013, de onde a composição Abduzido Blues foi transformada em um videoclipe que já alcançou mais de 10 mil visualizações no YouTube; e SEM SAÍDA, lançado em abril de 2018, cujo primeiro clipe Codeína ultrapassou as 15 mil visualizações em apenas uma semana de postagem no Facebook. Os dois álbuns estão disponíveis para streaming em todas as plataformas digitais: Spotify, Deezer, Tidal, Amazon, iTunes e muito mais!

A banda se apresenta regularmente em bares, pubs, encontros de motociclistas, encontros de antigomobilismo e festivais em todo o sul de Minas Gerais, destacando-se por sua energia e sonoridade única. A banda já se apresentou em várias edições do projeto Quinta da Boa Música (anualmente, desde 2012) em Varginha, sempre com muito sucesso e atraindo um grande público, pelo qual tem imenso carinho.

Encontros de motociclistas com a participação da banda: 16º Encontro de Motociclistas de Boa Esperança (MG), 9º Encontro de Motos de Lambari (Lambari Motofest – 3º ano seguido), Encontro de Motos de Campanha/MG (participou em 3 edições), Encontro de Motos de Monsenhor Paulo (participou em 2 edições), Encontro Nacional dos Bodes do Asfalto em São Lourenço MG, Encontro dos Bodes do Asfalto EBA ET (Varginha, MG – 2 edições), Eco-Rock Encontro de motos de Cambuquira.

Tudo isso transformou a Rural Willys em um dos expoentes do estilo na região e na pedida ideal para eventos que valorizem um blues rock com pegada e timbre, como deve ser.