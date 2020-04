Romeu Zema detalha readequação de calendário escolar devido à Covid-19

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação

O Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), detalhou em entrevista exclusiva à rádio Super 91,7 FM a readequação do calendário escolar em virtude da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com Zema, as férias do meio de ano terão um prazo menor, e a semana de educação em Outubro, apelidada por “semana do saco cheio”, não será realizada.

Ainda conforme o governador, as férias de fim de ano deverão ter apenas dez dias entre as comemorações de Natal e Ano-Novo.

Zema frisou ainda que a educação é um dos pontos mais preocupantes atualmente e criticou o sindicato dos professores após uma liminar concedida pela Justiça, para paralisar o trabalho remoto, em outras palavras, realizado em casa.

“A maioria das escolas particulares está conseguindo fazer o ensino a distância, não presencial, mas, infelizmente, na rede pública, o sindicato conseguiu uma liminar para impedir o teletrabalho. Eu gostaria de entender o porquê, do meu ponto de vista é incompreensível. As professoras já não estão dando aula, e agora eles querem que elas não façam nem o trabalho de casa, o teletrabalho.” – disse, Zema.