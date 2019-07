Residência em Guaxupé pega fogo e vizinhos ajudam a combater chamas

Na tarde do último sábado (13), uma residência pegou fogo em Guaxupé. De acordo com os bombeiros quando iniciaram as chamas não havia nenhum dos três moradores lá. Contudo, o incêndio foi na casa do bairro jardim Colmeia.

As chamas atingiram as camas, roupas, parte do telhado do imóvel e a fiação elétrica. a estrutura do imóvel não foi afetada.

Inicialmente, os moradores próximos a casa ajudaram a combater as chamas. Em seguida, o Corpo de Bombeiro chegou ao local e controlou toda situação. Até que haja uma avaliação da estrutura da residência os moradores dela foram orientados a sair do local.

Em suma, as causas do incêndio não foram informadas.

Fonte: Portal Onda Sul / Foto: Corpo de Bombeiros