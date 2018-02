Rodrigo Ribeiro Pereira é o novo gerente da Regional Sul do Sebrae Minas

O engenheiro elétrico Rodrigo Ribeiro Pereira assume, a partir deste mês, a gerência da Regional Sul do Sebrae Minas. Pós-graduado em Gestão, Inovação e Competitividade para Arranjos Produtivos Locais e com especialização em Gestão Executiva de Negócios, Rodrigo Pereira está no Sebrae desde 2006. No último ano, esteve à frente da Regional Centro-Oeste e Sudoeste, a mais nova unidade administrativa do Sebrae Minas no estado. Entre 2006 e 2016, atuou como analista na Microrregião Vale da Eletrônica, com sede em Santa Rita do Sapucaí.

Rodrigo Ribeiro Pereira substitui Juliano Cornélio na gerência da Regional Sul. A região abrange 136 cidades, distribuídas em oito microrregiões: Alfenas, Itajubá, Lavras, Mantiqueira, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Vale da Eletrônica e Varginha (sede).

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Assessoria de Imprensa