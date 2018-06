Recém-nascido é encontrado dentro de mochila em Três Pontas

Um recém-nascido foi encontrado na manhã da última sexta-feira (1º) em Três Pontas. O bebê, que ainda estava com o cordão umbilical, foi deixado em uma sacola preta na porta casa de uma família no bairro Vila Marilena. Ao encontrar a criança, a dona da casa acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Polícia Militar.

De acordo com informações da Polícia Militar de Três Pontas, o bebê foi encaminhado pelo Samu para a maternidade da cidade.

Ainda de acordo a PM, a criança de 2,2 Kg, pelas características, tinha nascido há no máximo duas horas. O recém-nascido passa bem, mas ainda segue no hospital e já está sob a guarda do Conselho Tutelar.

A Polícia Militar informou também que a mãe que abandonou o bebê ainda não foi localizada.

Caso seja encontrada, a mulher pode responder por abandono de incapaz, se não for constato transtorno de personalidade ou problemas de desordem mental ou ainda qualquer outro tipo de transtorno que justifique a ação.

