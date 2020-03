Receita Federal em Poços de Caldas e IFSULDEMINAS iniciam doação de álcool em gel para entidades beneficentes

Pin Compartilhar 0 Compart.

Produto produzido com materiais apreendidos pela Receita Federal foram fabricados no campus do Instituto Federal e serão entregues em várias instituições do Sul de Minas

Na manhã desta terça-feira (24), a Receita Federal e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas (IFSULDEMINAS) fizeram a entrega do primeiro lote de álcool em gel, produzido a partir da doação de 21 mil litros de aguardente e destilados apreendidos pela Delegacia da Receita Federal em Poços de Caldas. As apreensões foram realizadas em operações contra o contrabando e o descaminho realizadas no Sul de Minas.

A previsão é de que, com o material, 6 mil litros de álcool em gel sejam produzidos na indústria do Instituto Federal em Inconfidentes. Os primeiros 125 litros já foram entregues pelo Delegado da Receita Federal em Poços de Caldas, o auditor fiscal Michel Lopes Teodoro, e pelo reitor do IFSULDEMINAS, Marcelo Bregagnoli, à Santa Casa (40 litros); ao SAMU (10 litros); ao Corpo de Bombeiros (15 litros); à Polícia Militar(15 litros); e aos próprios campi do IF (5 litros) e para a sede da delegacia da Receita Federal em Poços de Caldas (15 litros); onde serão usados por funcionários do atendimento essencial e também aos contribuintes que precisarem ir até o local.

Segundo o delegado Michel Lopes Teodoro, a instituição cumpre um papel social com essa iniciativa. “Nesse momento, a Receita Federal, juntamente com o Instituto Federal, estão entregando para a sociedade produtos provenientes de apreensões em operação de repressão, os quais não tiveram recolhimento de impostos. A função social do imposto é justamente custear saúde, educação entre outros, e essa entrega realizada hoje à Santa Casa e às instituições de segurança pública faz valer a função social do imposto. Em tempos de luta contra o contágio do novo coronavírus, nos sentimos honrados em fazer doação às entidades que cuidam de pessoas e da nossa comunidade”, declarou Teodoro.

A equipe de provedores da Santa Casa de Poços de Caldas foi pessoalmente até a Delegacia da Receita Federal receber a doação. “A Santa Casa precisa mais do que nunca desse álcool em gel para o cuidado e a proteção de nossos colaboradores e principalmente de nossos pacientes. Agradecemos muito ao IF e à Receita Federal por essa doação e pela parceria em diversos momentos de necessidade da Santa Casa”, afirmou Célia Souza, provedora do hospital.

De acordo com o reitor Marcelo Bregagnoli, a intenção é a produzir 300 litros de álcool em gel por dia. “Há um empenho de nossos colaboradores para que esses 5 mil litros de álcool em gel fiquem prontos o mais rápido possível para cobrir, pelo menos, parte desta falta do produto, além de doarmos a que mais precisa.”, afirmou.

Fonte, fotos e vídeos: Receita Federal de Poços de Caldas