Receita Federal em Poços de Caldas destina mercadorias para Órgãos e Instituições Assistenciais

O valor total das destinações está estimado em R$ 514.939,00

Nesta sexta-feira (20), a DRF/Poços de Caldas realizará doações de mercadorias apreendidas no valor de R$ 514.939,00. Foram contempladas com a destinação as seguintes instituições:

Associação dos Servos Bom Pastor;

Irmandade do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas;

Fundação gota de leite de Assistência a Criança;

Serviço de obras social (SOS) do Brasil;

Associação de assistência aos deficientes visuais de Poços de Caldas – AADV-PC;

Associação Pais e Amigos Excepcionais de Poços de Caldas (APAE);

Lar São Vicente de Paulo de Juruaia;

Casa da Criança Fábio Borges Rugani;

Associação Pais e Amigos Excepcionais de Cabo Verde (APAE);

Grupo Espírita das Samaritanas de Poços de Caldas;

Associação São Francisco de Assis;

Associação Metodista de Ação Social de Poços de Caldas (AMAS);

Hospital Monsenhor Genésio;

Associação do Voluntariado de Guaxupé no Combate ao Câncer – (Luz da Vida);

Além do município de Andradas.

Os órgãos e as entidades receberão itens de informática, eletrônicos, celulares e itens de bazar.

Além do Delegado da Receita Federal em Poços de Caldas, auditor-fiscal Michel Lopes Teodoro, todos os representantes das instituições também estarão presentes.

As mercadorias destinadas foram apreendidas em operações de fiscalização deflagradas pela Receita Federal em parceria com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, tais como Operação Xangai, Caminho Certo, Sentinela, Águia de Aço, Oriente, Mandarim e tiveram a pena de perdimento decretada.

A destinação de mercadorias apreendidas pode ser realizada por doação ou incorporação a órgãos públicos e organizações da sociedade civil, conforme previsto no artigo 29, item II, do Decreto-lei nº 1455, de 7 de abril de 1976, atualmente regulamentado pelo Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 e pela Portaria MF 282, de 09 de junho de 2011.

Segundo o Delegado da Receita Federal em Poços de Caldas: “a destinação de mercadorias para instituições assistênciais e para instituições pública fortalece, ainda mais, a relevância social da Receita Federal, mostrando para a sociedade a nossa importância no combate ao crime de contrabando e descaminho. Essas destinações ajudam as instituições carentes e enaltece a importância da nossa instituição junto a sociedade.”

O evento de entrega será hoje (20) às 14:30h no Depósito de Mercadorias apreendidas da Receita Federal em Poços de Caldas, localizado na rua Nico Duarte, 799, Vila Cruz.

Fonte e fotos secundária: Delegacia da Receita Federal em Poços de Caldas Foto destaque: Poços.com.br/Roni Bispo