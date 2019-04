Raposa é capturada em vidraçaria de Três Pontas

Na manhã desta quarta-feira (10), o Corpo de Bombeiros Militar de Varginha foi acionado até ao município de Três Pontas para efetuar a captura de uma raposa.

No loca, os funcionários da vidraçaria relataram que chegaram para trabalhar e depararam com o animal dentro do estabelecimento, assustado ele correu para um banheiro da empresa e neste momento os funcionários fecharam a porta e acionaram os Bombeiros em Varginha.

Os militares realizaram a captura do animal, que foi solto em seu habitat natural.

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: Corpo de Bombeiros