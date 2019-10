Rapaz que estava desaparecido em Botelhos retorna para casa

Pin Compartilhar 0 Compart.

Lucas Ferreira da Costa, de 20 anos, que estava desaparecido deste o último domingo (6), em Botelhos, retornou para casa nesta quarta-feira (9). O jovem se apresentou à sede da Companhia de Polícia Militar da cidade na manhã desta quinta-feira (10), por volta das 8h30.

Segundo a PM, o jovem apresentava um pequeno hematoma no rosto e contou que foi ofendido quando estava fora de casa, mas não quis dar mais detalhes sobre o ocorrido.

Os policiais realizaram o registro de localização da vítima e orientaram o jovem sobre as providências a serem tomadas.

O desaparecimento

Lucas Ferreira da Costa, de 20 anos, havia saído de casa no domingo (6) e não foi mais visto. O jovem é morador de Botelhos e deixou a casa por volta das 11h30.

A Polícia Militar informou que a mãe do jovem, de 40 anos, relatou que o filho foi visto por conhecidos no Shopping Poços de Caldas, mas não retornou para casa. Ela enviou mensagem para o celular dele, por volta de 21h, para que ele retornasse para casa, mas sem sucesso.

Lucas trabalha junto com a mãe em um escritório de advocacia e segundo ela, ele encaminhou um e-mail para o proprietário do escritório, relatando que passou a jogar Poker online e adquiriu dívidas em apostas reais no site. Que inicialmente gastou dinheiro próprio, depois utilizou cheque especial e por ultimo utilizou dinheiro do escritório, com perda de um valor expressivo em apostas, que estava extremamente envergonhado com a situação, que não tem como sanar a dívida e diante disso atentaria contra a própria vida.

Lucas encaminhou mensagens para amigos se despedindo, também na parte da manhã desta segunda-feira (7), saindo inclusive do grupo da faculdade. A solicitante havia informado por último que Lucas não apresenta quadro de depressão e não faz uso de drogas.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Divulgação