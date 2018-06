Quinta da Boa Música apresenta clássicos do Rock das décadas de 80 e 90

As músicas de rock que embalaram as décadas de 1980 e 1990 estarão na 312ª edição do Quinta da Boa Música desta quinta-feira, com a banda Zoitenta.

O show começa às 20h, na plataforma de embarque da Estação Ferroviária, com entrada franca. O projeto é uma ação da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural.

A banda Zoitenta foi criada em Varginha no ano de 2014 e, desde então, já se apresentou em vários espaços culturais de Varginha e região. É formada pelos experientes músicos Douglas Souza, no baixo e vocal; Paulo Ferreira, na guitarra e vocal; e José Messias, na bateria.

Os músicos apresentarão canções do Plebe Rude, Barão Vermelho, Legião Urbana, Engenheiros do Hawaii, A-ha, Man atWork, Tears for Fears, Queen, dentre outros da época.

“A cada dia percebemos uma aceitação maior do projeto. Na semana passada, as apresentações durante a Festa Junina atraíram muitas pessoas mostrando o perfil eclético que tem o Quinta da Boa Música”, destaca Leandro Acayaba, diretor superintendente da Fundação Cultural de Varginha.