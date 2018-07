Quinta da Boa Música apresenta banda New Democracyno Dia Mundial do Rock

A banda New Democracy será a atração desta Quinta da Boa Música, partir das 20h, na plataforma de embarque da antiga Estação Ferroviária de Varginha.

O show marcará o pré-lançamento do novo disco chamado “DeathPossession”, que será tocado na íntegra.

A apresentação contará ainda com covers de bandas de renome no Metal Pesado e músicas dos discos “A New Conception For YouToMeet” (2014) e o “DisgraceTo The Family” (2016).

O show de abertura contará com a banda Evil Zé.

É a segunda vez que o grupo varginhense se apresenta no projeto da Prefeitura de Varginha, executado pela Fundação Cultural. A apresentação antecede o Dia Mundial do Rock, comemorado em 13 de julho.

A banda New Democracy foi formada em 2012. De acordo com o vocalista Rafael Lourenço, “o nome é meio sugestivo ao quesito político, mas ‘New Democracy’ significa bem mais que isso. É um novo modo de pensar, de viver e se comunicar. Há músicas que abordam política sim, mas no geral, a banda traz em suas letras tudo o que ocorre na vida, situações aleatórias, momentos marcantes, desapontadores, felizes, tristes e até questões espirituais”, afirmou.

Além de Rafael Lourenço na guitarra e vocal, a banda conta com Alexandre Madeira, na bateria; Paulo Henrique, na guitarra e backingvocals; e Wellington Rodrigues, no baixo.

O grupo tenta juntar elementos agressivos e melodiosos ao mesmo tempo. Um som com dobras de guitarras e melodias dissonantes, baixo casado e pesado e uma batera que oscila entre o rápido e o groove.

Têm como influência as bandas como Pantera, Black LabelSociety, Carcass, Death, ChildrenOfBodom, Behemoth, DimmuBorgir, assim como bandas de Metal Melódico, como Helloween, Kamelot, Angra, entre outras.

O Quinta da Boa Música já está na 314ª edição e há nove anos incentiva, apoia e valoriza a produção musical de Varginha e também cria intercâmbios com grupos da região, do estado e de todo o país.

As bandas interessadas em participar do projeto devem fazer contato com a Fundação Cultural de Varginha por meio do telefone (35) 3690-2700 ou pelo e-mail eventos@fundacaoculturaldevarginha.com.br.