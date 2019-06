Queijos de Alagoa e Cruzília conquistam medalhas de ouro em Concurso Mundial na França

Minas Gerais conquistou um total de 50 medalhas no concurso; Três queijos da Serra da Canastra conquistaram Superouro

Quem fala que Minas Gerais é a capital do queijo não está nada errado. Foi divulgado nesta segunda-feira (3) o resultado de uma competição mundial da especiaria que ocorreu na França. O evento “Le Mondial du Fromage” concedeu 56 medalhas ao Brasil e 50 são de profissionais do ramo em Minas Gerais.

Na região, queijos de Cruzília e Alagoa saíram vencedores, conquistando medalhas de ouro, prata e bronze.

Segundo Arnaldo Adans, produtor de Delfinópolis, que foi premiado com uma medalha super-ouro, conquistar a premiação significa um grande reconhecimento. “É aquela coisa, a França é uma país que a gente não precisa nem falar. Eles estão anos na nossa frente, e premiar o Brasil por nosso queijos é um reconhecimento gigantesco”.

Adans ainda firma que o Brasil está em um processo de produção de queijo há mais de 10 anos, e que receber tais premiações comprova que os produtores estão no caminho certo.

A competição

Realizado de dois em dois anos, na cidade de Tours, a iniciativa é conhecida como o encontro mundial para todos os atuantes do setor de leite e queijo. Além de receber expositores de todo o mundo, a cerimônia conta com uma competição, onde os melhores queijos são avaliados e premiados.

O evento acontece desde 2013 e essa é a terceira participação do Brasil. Na primeira, em 2015, o país foi premiado com apenas uma medalha de um queijo produzido em Minas Gerias. Já em 2017, foram 12 medalhas (1 superouro, 1 ouro, 7 pratas e 3 bronzes).

E neste ano, foram avaliados 953 queijos de 20 países. Desse número, 58 queijos brasileiros foram premiados – 50 só mineiros.

E neste ano, o número quadruplicou: do total de 56 medalhas, quatro foram “super-ouros”; seis “ouros”; 23 “pratas” e 23 “bronzes”.

Lista das premiações destinadas ao Brasil

Super Ouro

Vale da Gurita – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

Santuário do Mergulhão – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra (curado)

Queijo do Ivair – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

Pardinho – Cuesta (oito meses)

Ouro

Mineirinho – Queijo Minas Artesanal de Araxá

Rancho 4R – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra (180 dias)

Queijo Canaã

Fazenda Bela Vista – Queijo Artesnal de Alagoa (60 dias)

Queijos Cruzília – Cruzília 300

Rancho das Vertentes – Névoa Tronco de Pirâmide

Prata

Sertanejo – Queijo Minas Artesanal do Serro

Maria Nunes – Queijo Minas Artesanal do Serro

Turvo Grande – Queijo Minas Artesanal do Serro

Santana – Queijo Minas Artesanal do Serro

Dona Iaiá – Queijo Minas Artesanal do Serro

Zé Mário – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

Santuário do Mergulhão (extracurado) – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

Roça da Cidade (canastra real) – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

Vale Encantado – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

Capão Grande – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

Pingo de Amor (meia cura) – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

Pingo de Amor (curado) – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

Pingo de Amor (22 dias) – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

Queijo Craveiro

Ruda – Débora Pereira

Fazenda Bela Vista (45 dias) – Queijo Artesanal de Alagoa

Fazenda Bela Vista – Queijo Artesanal de Alagoa (120 dias)

Queijos Cruzília – Requeijão

Pardinho – Mandala (12 meses)

Fazenda São Victor – Queijo do Marajó tipo creme

Bela Fazenda – Sinueiro

Queijo d’Alagoa – Queijo Artesanal de Alagoa (pequeno)

Serra dos Arachás – Queijo Minas Artesanal de Araxá

Bronze

Curupira – Queijo Minas Artesanal do Serro

Paixão – Queijo Minas Artesanal do Serro

Rio das Pedras – Queijo Minas Artesanal do Serro

Quilombo – Queijo Minas Artesanal do Serro

Queijo do Serjão – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

Valtinho – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

Tradição da Canastra – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

Rancho 4R (60 dias) – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

Queijo do Ivair – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

Queijo do Dinho – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

Queijo do Miguel – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

Porto Canastra – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

Queijo do Cláudio – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

Beira da Serra – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

Queijo da Santa – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

Capim Canastra – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

Cooperativa do Serro – Queijo Minas Artesanal do Serro

Hélder Falcão Aragão – Queijo Falcão (massa crua)

Laticínio Grupiara – Serra do Pico

Queijos Cruzília – Dagano

Queijaria Datas – Fazenda Vitória

Queijaria Datas – Queijo Datas Guzerá

Bicas da Serra – Queijo Minas Artesanal do Campo das Vertentes (Império)

