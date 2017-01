Quatro são presos com tabletes de crack na Rodovia Fernão Dias

Quatro pessoas foram presas pela Polícia Rodoviária Federal na tarde deste sábado (21), em São Gonçalo do Sapucaí (MG), com 100 tabletes de uma substância que a polícia acredita ser crack. A suspeita é de que eles iriam levar o material até Belo Horizonte.

A droga foi encontrada escondida dentro de um compartimento de um carro. A abordagem aconteceu próximo ao pedágio da Rodovia Fernão Dias, em São Gonçalo do Sapucaí. Para disfarçar a ação, os criminosos usaram estopas com perfumes. A polícia precisou da ajuda de um cão farejador para encontrar as pedras de crack.

“São dois veículos passando simultaneamente no pedágio, sendo que um deles, após a nossa ordem de fiscalização, ele empreendeu fuga. Uma equipe foi atrás desse veículo e a outra equipe permaneceu no local fazendo uma fiscalização detalhada desse veículo. Devido ao nervosismo do condutor, foi necessário trazer o veículo até o posto para uma fiscalização minuciosa, onde foi possível encontrar toda essa quantidade”, disse o policial rodoviário Juliano Silva.

Segundo a polícia, o grupo é do Paraná e seguia para Belo Horizonte. Até a publicação desta reportagem, a polícia ainda não havia pesado a droga.

Fonte: G1 Sul de Minas