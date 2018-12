Quatro criminosos suspeitos de explosão em agência de Ilicínea são presos pela PM

A polícia agiu rápido e conseguiu prender quatro participantes da quadrilha que explodiu uma agência do Itaú, na madrugada desta terça-feira (18), em Ilicínea. De acordo com a Polícia Militar de Carmo do Rio Claro, os criminosos foram presos na comunidade do Barreiro, município de Carmo do Rio Claro. (Antes, a PM de Varginha havia anunciado que os bandidos foram presos em Ilicínea, informação corrigida às 15h46 desta terça-feira)

A PM contou com o apoio da da aeronave Pegasus, que fez intenso rastreamento até a localização dos envolvidos.

Foram apreendidos 05 coletes balísticos, 02 pistolas, 02 fuzis, além de carregadores, munições, rádio comunicador e celulares. Quatro pessoas acabaram presas e encaminhadas a Delegacia de Boa Esperança.

A explosão