Quadrilha explode caixa eletrônico em Heliodora

A população de Heliodora acordou assustada, no meio da madrugada desta sexta-feira (17), ao som de tiros. O município, com pouco mais de seis mil habitantes, foi alvo de mais uma ação de explosão de caixas eletrônicos.

Desta vez, uma quadrilha chegou à agência do Banco do Brasil, localizada à praça Santa Isabel, no Centro, por volta das 3h15 em dois carros, ameaçou um grupo que estava em um velório em uma igreja e, em seguida, iniciou o processo criminoso. As informações são da Polícia Militar.

O grupo instalou e ativou os explosivos, que destruíram totalmente a fachada em vidro. Toda a ação durou cerca de 20 minutos. Ainda não há informações sobre a quantidade de dinheiro roubada.

Fonte: Hoje em Dia / Foto e vídeo: Varginha 24 Horas