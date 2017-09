Projeto de obras em rodovia do território sudoeste é pauta de reunião com secretário Odair Cunha

O secretário de Estado de Governo, Odair Cunha, recebeu nessa terça-feira (26/9), na sede do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), em Belo Horizonte, uma comitiva de prefeitos e vereadores do Território Sudoeste. O objetivo do encontro foi tratar da conclusão do projeto de obras de melhorias na rodovia MG-146, que liga São João Batista do Glória à Delfinópolis.

Importante via de acesso ao município de Delfinópolis, a rodovia possui 62 quilômetros de extensão. De acordo com os representantes dos municípios, para que o projeto de asfaltamento no trecho tenha continuidade, inicialmente é necessário que seja concluído o Projeto de Engenharia, do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER) – atualmente com mais de 70% de execução.

“Trata-se de uma importante obra e que vai melhorar significativamente a qualidade de vida da população da região. Como todos sabem, o Estado passa por uma grave crise financeira, a exemplo de outras unidades da Federação. Entretanto, é prioridade do governo buscar soluções para que possamos executar nossos projetos”, explicou Odair Cunha.

A reunião contou com a participação do deputado estadual Cássio Soares; dos prefeitos Adeberto José, de Piumhi; Tião Nara, de Carmo do Rio Claro; Suely Alves, de Delfinópolis; Aparecida dos Santos, de São João Batista do Glória; e Denise Alves, de Pratápolis; do presidente da Câmara de Delfinópolis, Danilo Araújo; dos vereadores Mauro César, Fransérgio Pimenta, José Carlos e Dóris Aparecida, de Delfinópolis; além dos vereadores Danilo Soares, Rafael Francisco e Luiz Antônio, de São João Batista do Glória; e do vereador Paulo Marcelo, de Carmo do Rio Claro.

