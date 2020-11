Professor Rodrigo Naves, 2º vereador mais votado em Varginha visita o Csul

Um dos representes no Poder Legislativo de Varginha, Professor Rodrigo Naves destacou pilares de sua campanha e trajetória para chegar à Câmara Municipal da cidade.

Redação CSul/Foto: Ascom Professor Rodrigo Naves

Na tarde desta terça-feira (17), o Correio do Sul recebeu a visita do Professor Rodrigo Naves (PSB), segundo vereador mais votado nesta eleição em Varginha. Em um bate-papo descontraído, Rodrigo nos detalhou sua trajetória de vida e caminhada para chegar ao Legislativo varginhense, bem como os inúmeros projetos sociais desenvolvidos nos bairros da cidade.

Com uma campanha humilde, segundo o próprio, Professor Rodrigo Naves (PSB), foi o segundo vereador mais votado nesta eleição

Com 1.074 votos, Professor Rodrigo Naves será um dos representantes dos cidadãos varginhenses no Legislativo, uma votação bastante expressiva, pois, segundo Rodrigo, foi uma campanha simples, sem investimento financeiro, mas que se fez vitoriosa pelo apoio popular

Trajetória

De família humilde, Rodrigo Naves se inspira em seu tio, ex-vereador Júlio Cazelato, que atuou por muitos anos em Varginha, fazendo grande trabalho para a população. Rodrigo estudou na Escola Estadual Professor Antônio Domingues Chaves, onde tomou gosto pela educação, vindo a se tornar educador mais tarde, onde atua há mais de 25 anos como professor em Varginha e região, sendo muito respeitado e querido por alunos e colegas professores.

Naves também é músico, instrumentista, compositor e faz de suas aulas uma arte. Com 8 CDs lançados, sendo 4 para crianças e 4 celebrações juvenis, possui um canal educativo intitulado “PAPO DE ANJO”, onde ensina as crianças a cuidarem e protegerem nosso planeta.

Já participou de vários Festivais da Canção Cristã, e em algumas edições, suas composições foram premiadas. Possui vasta experiência na área de comunidades de bases, promovendo há anos voluntariamente palestras educativas e desenvolvendo inúmeras ações sociais pela cidade.

É idealizador de projetos comunitários voluntários, realizados em diversos bairros, que dão vez e voz aos jovens, crianças, idosos e mulheres.Professor Rodrigo é graduado em História pelo Grupo UNIS – Centro Universitário do Sul de Minas, com pós-graduação em Psicopedagogia pela Fundação Aprender. É formado também em Teologia para Leigos (Campanha/MG) e em Comunicação Social pela UNISINOS (São Leopoldo/RS).

Professor Rodrigo Naves é fundador e membro atuante da Pastoral da Ecologia da Diocese da Campanha/MG, e desenvolve o projeto de encontros “Cabana”, com atividades baseadas no filme de mesmo nome.

Pelo CESEEP (Centro Ecumênico a Serviço da Educação e Evangelização Popular) na PUC/SP, aprendeu e desenvolveu diversas oficinas, com destaque para a CONTAÇÃO DE HISTÓRIA, que utiliza em suas aulas lúdicas e projetos sociais. Rodrigo Naves se apresenta no cenário político para fazer a diferença, propondo inovação através da implantação de projetos inteligentes e audaciosos, que viabilizem e melhorem a qualidade de vida da nossa gente.

Ele seguirá defendendo a bandeira do voluntariado, da educação, da cultura, da ecologia e lutará por projetos em todas as vertentes sociais. #SOMOSTODOUM é o lema desse cidadão que acredita que temos os nossos direitos que devem ser responsabilidade do poder público, mas temos também nossos deveres como cidadãos.

O agora, também, vereador acredita que, “A mudança que queremos para o mundo começa na nossa casa, no nosso bairro, lutando sim pelos direitos, mas fazendo um país melhor também com as nossas próprias mãos.”