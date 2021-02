Procura por peixes cresce em Varginha durante período quaresmal

Tradicionalmente, muitas famílias optam por trocar o consumo de carne vermelha, em determinados dias, pelos mais variados tipos de peixes.

Redação CSul / Foto: Franciele Brígida

Com a chegada do período quaresmal, o consumo de peixes, assim como o de ovos aumenta. Tradicionalmente, muitas famílias optam por trocar o consumo de carne vermelha, em determinados dias, por outras opções de cardápio.

A piscicultura brasileira avançou 5,93% no último ano, alcançando uma produção de 802.930 toneladas. Em 2019, foram 758.006 toneladas. Os dados foram divulgados na última segunda-feira (22), em coletiva de imprensa, pela Associação Brasileira de Piscicultura (Peixe BR), que lançou o Anuário da Piscicultura 2021.

Mesmo em um ano de desafios pela pandemia este foi o segundo melhor resultado desde 2014, ano em que o levantamento teve início. O destaque fica por conta do segundo semestre, onde houve uma maior demanda pelos produtos e os preços ao produtor tiveram melhor desempenho. Por outro lado, a alta dos insumos da produção foi influenciada pela valorização do dólar e impactou na renda do piscicultor. De 2014 a 2020 o setor cresceu 38,7%.

Em Varginha

Com a alta procura nesta época, o CSul realizou pesquisa de preços em duas peixarias da cidade. Conforme os dados coletados, o quilo do bacalhau mais barato foi encontrado a partir de R$79,90 enquanto o mais caro a R$129,00 kg. Já o bacalhau do portinho é comercializado a R$86,00 kg.

Além do bacalhau, a tilápia também é uma forte opção para esta época do ano. Em Varginha, o peixe pode ser encontrado inteiro por R$19,90 ou em filés a R$21,50 (bandeja de meio quilo). O produto também foi encontrado a R$22 na cidade.

Riquíssima em ômega-3, a sardinha é outra alternativa para complementar o prato dos varginhenses. Na cidade, este tipo de peixe sai em media a R$11. Enquanto o filé a R$15.