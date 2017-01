Primeiro morango nacional é produzido em Estiva

Em um doce ou em uma sobremesa especial, o morango é uma fruta que jamais é deixada de lado. Na pequena cidade de Estiva, em meio a região montanhosa, uma novidade está sendo colhida e cultivada para o mundo inteiro. Essa novidade ganhou o codinome de PRA Estiva, a nova qualidade que começou a ser produzida impetuosamente pelo produtor rural, Pedro Ribeiro Pereira, que decola no mercado, como, o primeiro morango nacional.

Produzido a partir do cruzamento das cultivares Caturno, Diamante e Aromas, a nova espécie vem sendo estudada pelo produtor há cinco anos, e sendo analisada em diferentes altitudes, desde 900 metros a 1.517 metros, podendo ser cultivada em diferentes sistemas, como, a céu aberto, túnel baixo ou alto, semi-hidropônico, calhas ou sacolas.

Há mais de 40 anos, trabalhando no cultivo de morangos, o produtor comenta os desafios da produção;“Comecei em 69, quando surgiu a primeira plantação aqui na região. Lembro que observamos o cenário e dois anos depois, começamos nossa plantação. No começo, trabalhávamos com o Monte Alegre e em seguida outras espécies. Os desafios são muitos, porque é uma planta muito sensível, a questão do mofo ou o ácaro, são coisas de difícil controle. Mas o maior problema atualmente, é o custo de produção. Em dez anos, a fruta não aumentou o preço no mercado. Já o custo aumentou mais de 1000%. O produtor de morango vive uma crise muito complicada. Estamos há muito tempo nisso, temos uma certa estrutura e dá para equilibrar, mas ganhar dinheiro no momento é bem difícil”,afirma.

Quanto ao surgimento da nova qualidade, ele destaca que foram muitas tentativas, até encontrar algo que funcionasse;“Fizemos muitos testes, porque já tínhamos a vontade de produzir uma cultivar nova. Fazer uma cultivar nova não é difícil, o difíci,l é fazer uma cultivar boa. Fizemos muitas e muitas, até que chegamos em uma que se destacou. Hoje, temos ai uma cultivar com excelente qualidade, após cinco anos de testes. Ela irá competir com as outras. Competir e ganhar, mas o seu diferencial é a produção. Ela é boa e produtiva. Isso é o que interessa para o produtor, fruto bom e produtivo”,destaca.

O produtor que trabalha em família, ainda comenta, que mesmo com tantos desafios, a produção é sua paixão;“Estamos muito tempo nisso e o morango é minha vida, eu vivo morango. Puxei toda família e hoje conquistamos e tocamos isso tudos juntos”, encerra.

O técnico da Emater, Raul Maria Cássia, explica a importância na nova produção dentro do cenário nacional, na produção do fruto;“Essa região produz muito morango, aliás, o Sul de Minas é responsável por 1.700 hectares de morango. A chegada dessa cultivar representa muito, porque irá preencher uma grande lacuna no mercado. O produtor estava muito dependente das cultivares de importação do Chile, da Patagônia, Argentina e etc. E isso estava gerando muito custo para os produtores, com essa nova qualidade que conseguimos com o Sr. Pedro, é o fim disso”, comenta.

Segundo Cássia, a PRA Estiva, tem pontos interessantes a serem observados;“Essa é uma cultivar que tem a doçura bem acentuada, além de ser um morango muito firme, que aguenta no mercado muito mais tempo, não se perde tanto da produção. Vale salientarmos também, que é um produto bem adaptado para essa região, até em altitudes elevadas, como em Senador Amaral por exemplo”.O técnico ainda explica outras curiosidade em torno da nova espécie; “Ele se adapta muito bem nessa região, a céu aberto também chega a dar uma florada precoce, além de se encaixar na janela do mercado. Os produtores poderão conseguir um preço melhor com essa cultivar”,ressalta.

Produção. A cultivar também se destaca pela técnica diferente de produção. A nova espécie é produzida através da técnica Slabs, que segundo Raul, não se trata de uma novidade, mas de uma técnica positiva para a cultivar;“Essa não é uma tecnologia nova, mas que destacou para esse plantio. Hoje em dia, o morango pode ser produzido através de outras técnicas, como em calhas elevadas, que é o morango suspenso. Mas aqui especificamente, utilizamos o sistema de fértil irrigação, semi-hidropônico, onde inserimos um substrato nas sacolas e seguida fazemos a adubação, via a água de irrigação, durante todo ciclo da produção. Esse cultivo é utilizado, porque nos permite um melhor controle de pragas e doenças, e com isso evitamos muito o uso de agrotóxicos. Vale destacar também, que nesse tipo de cultivo, os trabalhadores colhem o fruto em pé, isso também foi um fator relevante”, explica.

Quanto a comercialização, Raul destaca que o produto por ter sido recentemente registrado, têm sido trabalhado apenas com cerca de dez produtores, mas que já há uma expectativa boa, para quando começar a entrar no mercado;“Esperamos no mercado ocupe um espaço bem interessante, porque é uma cultivar que se multiplica facilmente e já temo uma produção bem considerável. A nossa expectativa, é que esse morango chegue na faixa de R$450 a 500 o milheiro. Vale lembrar, que é uma cultivar aberta para a agricultura familiar”,conclui.

