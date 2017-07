Preso pela PF ex-patrocinador do Boa Esporte

O empresário Rafael Góis, suspeito de integrar um esquema bilionário de sonegação de impostos e produção ilegal de cigarros foi levado para a Penitenciária de Três Corações. O empresário foi preso pela Polícia Federal ao desembarcar nesta quinta-feira (20) no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), vindo de um voo que partiu de Orlando, nos Estados Unidos.

Após a prisão, o empresário foi levado para prestar depoimento na delegacia da Polícia Federal em Varginha.

De acordo com a PF, Rafael Góis é suspeito de chefiar o grupo por ser especialista em fraudes tributárias. A investigação calcula que foram abertas mais de 20 empresas laranja e pelo menos 10 pessoas comandavam o esquema criminoso.

É o proprietário do Grupo Góis & Silva. O mesmo que, em 13 de março desta ano, decidiu parar de patrocinar o Boa Esporte, por causa do “forte apelo social” causado pela contratação do goleiro Bruno.

Fonte: Blog do Madeira