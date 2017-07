Preso em Poços de Caldas suspeito de latrocínio e roubos

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (25) suspeito de cometer uma série de crimes em Minas Gerais. O homem foi encontrado em uma casa no bairro Jardim Santa Lúcia, em Poços de Caldas. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de matar um coronel da Polícia Militar reformado durante um assalto em Bom Despacho e cometer uma série de assaltos a estabelecimentos comerciais em Poços de Caldas.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o suspeito fugiu pra Poços de Caldas depois de matar o policial e um adolescente, de 12 anos. Na cidade, ele assaltou farmácias, padarias e pizzarias. O homem foi encontrado pelos policiais com a arma do policial morto e cerca de 1kg de maconha. Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e tráfico de drogas.