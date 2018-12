Preparando o Natal: grupo realiza visita a asilos e hospitais em Carmo da Cachoeira

Ação social é realizada pelo Centro Mariano de Figueira. Programação conta ainda com encontros de oração e especial musical de Natal ao vivo

Movidos pela comemoração do nascimento de Cristo, o Centro Mariano de Figueira promove a entrega de presentes para famílias carentes de Carmo da Cachoeira e organiza visita aos asilos e hospitais da cidade. A ação social faz parte da programação de preparação do Natal, realizada de 21 a 23 de dezembro.

De acordo com Frei Agustín, coordenador do Centro Mariano de Figueira, além da ação social, a programação é formada ainda por encontros de oração, visita aos espaços sagrados na Colina das Aparições e especial musical de Natal. “O serviço e a oração se comunicam. Temos aprendido com Maria Santíssima que o caminho dos seus filhos deve ser a doação para com seus irmãos, e que a oração e o serviço são os pilares para esse caminho”, frisou.

Durante o período da programação, o Centro Mariano de Figueira permanecerá aberto para visita de devotos e peregrinos. “Vamos receber as pessoas que queiram conhecer os espaços sagrados na Colina das Aparições, e participar das nossas liturgias, fazer suas orações individuais, entregar seus pedidos e renovar sua fé e seus compromissos pessoais com a Virgem Maria”, disse.

Transmissão ao vivo

Dois encontros da programação serão transmitidos ao vivo pelo site www.misericordiamariatv.org . O primeiro, dia 21, será “O Sagrado Chamado”, que é um encontro de oração onde os participantes poderão exercitar a devoção ao coração misericordioso de Jesus Cristo. E o segundo, dia 23, será o especial de Natal dentro da programação do “Música para Cura e Elevação da Humanidade”, com a participação de artistas de Belo Horizonte, Campinas, Porto Alegre e Goiânia.

A programação completa das atividades do Centro Mariano de Figueira no mês de dezembro está disponível no site www.mensageirosdivinos.org.

Fonte e fotos: Associação Maria Mãe da Divina Concepção