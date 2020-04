Prefeituras da região divulgam casos suspeitos de coronavírus

Nesta terça-feira (31), prefeituras do Sul de Minas divulgaram números em analise de casos suspeitos do coronavírus, a prefeitura de Passos tem 264 caos em investigação. As prefeituras de Varginha e Pouso Alegre emitiram os caos suspeitos das cidades, sendo 197 e 196.

São Lourenço aparece em seguida, com 192 caos. O município classifica os casos de maneira separada, seis são suspeitos e outros 186 são casos com síndrome gripal. Já os municípios de Três Corações, Três Pontas e Itajubá seguem um padrão semelhante de dados.

Confira os dados dos municípios com maior número de casos, segundo as administrações, Passos: 264, Pouso Alegre: 197, Varginha: 196, São Lourenço: 192 (6 suspeitos coletados e 186 por síndrome gripal), São Sebastião do Paraíso: 158, Itajubá: 158 (131 com síndrome gripal e 27 casos aguardam resultado), Três Corações: 85 (12 suspeitos e 73 por síndrome gripal), Três Pontas: 85 (11 aguardam exames e 74 com síndrome gripal), Alfenas: 73, Guaxupé: 86, Poços de Caldas: 65, Camanducaia: 36 e Perdões: 31.

A SES-MG ainda não realizou a atualização dos casos, já que o órgão está realizando uma alteração para outro do Ministério da Saúde.

Até a última atualização a região registrava 1.467 caos em investigação em 122 municípios.