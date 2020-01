Prefeituras da região anunciam esquemas para cuidados durante fortes chuvas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Cidades do Sul de Minas devem ser atingidas por fortes chuvas nesta sexta-feira (24), segundo o SIMGE (Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais) e o IGAM (Instituto Mineiro de Gestão das Águas). Pensando nisso o CSul entrou em contato com Prefeituras de cidades da região que sofrem problemas constantes oriundos de tempestades.

Confira abaixo informações fornecidas pela prefeituras.

Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre já tem várias ações preventivas para reduzir impactos danosos de chuvas, que incluem o monitoramento de locais de alagamentos, áreas de risco e deslizamentos e alerta à população.

Porém, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), não há previsão de precipitação acima de 40mm para Pouso Alegre e adjacências.

São Lourenço

A Defesa Civil de São Lourenço divulgou em sua página do Facebook instruções sobre a situação das chuvas.

Recomendamos que todos verifiquem, sempre, nossos canais oficiais.

Por aqui, estaremos divulgando notícias e atualizações sobre as chuvas.

Ressaltamos para que todos se cadastrem no sistema de envio de alertas. Para isso, basta enviar uma mensagem de texto (SMS), com o CEP da sua região ou local desejado, para o número 40199!

Varginha

A Prefeitura de Varginha informou que manterá sob alerta para o caso de chuvas fortes nesta sexta-feira e final de semana, com máquinas e equipes prontas para atendimento de ocorrências. Chamadas devem ser direcionadas à Secretaria Municipal de Obras, das 7h às 17h, pelo 3690-2055 (sexta-feira) ou pelo (35) 99192-4788 (WhatsApp) (final de semana). As pessoas podem ainda ligar para o 193 do Corpo de Bombeiros.

*Redação CSul: Franciele Brígida Foto destaque: Franciele Brígida/CSul