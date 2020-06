Prefeitura de Lavras determina ampliação em horário de comércio

Pin Compartilhar 0 Compart.

Prefeitura amplia horário comercial e estuda volta de atividades religiosas

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Lavras 24 horas

A Prefeitura de Lavras, por meio do prefeito, José Cherem em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, determinou a ampliação do horário comercial a partir da próxima segunda-feira (8).

Como fica?

As lojas de departamentos e de materiais de construção funcionarão entre 8h e 14h. Já as demais lojas do comércio varejista abrirão entre 11h e 17h. As clínicas de fisioterapia realizaram atividades entre 8h e 11h, no período da manhã, e das 14h às 17h, no turno vespertino.

Foi liberado também o funcionamento de academias por seis horas diárias aos sábados e domingos. Desde que sejam respeitadas regras de distanciamento, restrição na quantidade de alunos e medidas de higienização.

Missas e cultos religiosos

A prefeitura estuda ainda a retomada de atividades religiosas em breve na cidade. Segundo o prefeito, para a reabertura de igrejas, centro, casas e templos religiosos, será necessário várias medidas de segurança, dente elas, o número reduzido de fiéis nesses locais.

Em questão específica de missas, a administração municipal disse que aguarda resoluções da Diocese de São João Del Rei.

José Cherem ressaltou ainda que, a flexibilização do horário de funcionamento dos setores comerciais exigirá maior responsabilidade e cuidados por parte da população. O prefeito pede ainda que a população respeite ao máximo a quarentena.

*Com informações; Lavras 24 horas