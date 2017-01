Prefeitura de Lavras abre inscrições para contratações na área da Educação

A Prefeitura de Lavras abriu, terça-feira, dia 17, das 8h às 17h, as inscrições para Processo Seletivo Simplificado, destinado à seleção e à posterior contratação, por tempo determinado, de Servidores para o Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, objetivando atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Este Processo Seletivo constitui-se de um processo unificado de avaliação de conhecimentos e de experiência profissional, aferidos por meio do exame do currículo, a serem realizados por comissão especialmente designada, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação.

