Prefeitura de Baependi divulga nota de repúdio à Câmara de Vereadores por tratamento à funcionária pública

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Reprodução Redes Sociais

A Prefeitura de Baependi publicou nesta terça-feira (19), uma nota de repúdio voltada à Câmara Municipal de Vereadores devido ao tratamento recebido pela servidora pública, Giovana da Silva Maciel, em reunião realizada na última segunda-feira (18).

A nota divulgada em nome do prefeito da cidade, Hilton Luiz de Carvalho Rollo, é direcionada ao presidente da Câmara, Fábio Maciel da Silva, conhecido por ‘Fabinho da Ambulância’.

Entenda o caso:

A servidora pública, Giovana da Silva Maciel, fez algumas críticas em direção à Câmara de Vereadores em suas redes sociais. Após isso, a mesma foi convocada para reunião afim de esclarecer tais fatos.

Em certo momento da reunião, o presidente da casa e a servidora pública travaram um ríspido embate. Pouco tempo depois, Fábio Maciel se dirigiu à servidora pública dizendo para ela responder somente o que fosse questionado, momento em que um dos vereadores entrou na conversa e disse ao presidente “que ele estava coagindo a funcionária.” Bastante incomodado o presidente pediu que desligassem o microfone do vereador que ‘atrolou a conversa’.

A discussão seguiu por mais um tempo e Giovana relatou ao presidente a falta de respeito sofrida dentro da câmara. Por outro lado, o presidente da Casa, Fábio Maciel da Silva, rebateu e afirmou que a falta de respeito partiu da funcionária. Fábio ainda terminou perguntando à funcionária se ela continuaria ou não a responder o questionário. Alguns dos vereadores criticaram a postura do presidente, que novamente pediu para que cortassem o microfone das parlamentares.

Reunião marcou grande discussão entre Presidente da Câmara Municipal e Servidora Pública/Foto: Reprodução Facebook

Após a discussão, o presidente seguiu com a reunião e esclareceu alguns dos temas em pauta. No entanto, alguns dos vereadores se pronunciaram em desfavor a postura de Fábio.

Nota de repúdio da Prefeitura Municipal:





O CSul ressalta que tentou entrar em contato com a assessoria da Câmara Municipal e com o vereador, Fábio Maciel da Silva, mas não obteve sucesso. A editoria salienta ainda que, segue em aberto para qualquer posicionamento da Câmara Municipal e também do vereador e presidente, Fábio Maciel da Silva.