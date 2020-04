Pouso-alegrense internado com coronavírus em Madrid alerta sobre a doença

O Pouso-alegrense Humberto de Figueiredo Rezende está internado há 13 dias em Madrid, o homem é engenheiro de telecomunicações e compartilhou um vídeo alertando a população a respeito dos riscos do novo coronavírus.

De acordo com a família de Humberto, ele ficou aproximadamente quatro dias com sintomas de gripe e foi encaminhado para o hospital de Madrid com quadro de insuficiência respiratória, ele testou positivo para o Covid-9.

O engenheiro fez u vídeo no leito da unidade de saúde, Humberto relata os sintomas e como evoluíram rápido para uma pneumonia. “Não é uma gripezinha. A pneumonia é muito rápida, e afeta muito gravemente as pessoas”