Populares de Bandeira do Sul repudiam policiais militares por suposta agressão contra portador de Síndrome de Down

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Divulgação

Um fato vem ganhando bastante repercussão em Bandeira do Sul e região nos últimos dias. Moradores alegam em suas redes sociais, uma suposta agressão de policiais militares contra um homem de 42 anos, portador de Síndrome de Down no município.

Entenda o caso:

Fernando Aparecido dos Santos, é a suposta vítima de ter sofrido as agressões. De acordo com informações vinculadas em redes sociais de terceiros, o homem teria tentado furtar uma bolsa contendo R$ 8,00 em uma loja, momento em que a proprietária flagrou o fato e o agrediu com tapas e chutes, acionando posteriormente a Polícia Militar.

Fernando foi supostamente agredido e torturado por policias militares em Bandeira do Sul/Foto: Reprodução Redes Sociais

Segundo uma advogada que acompanha o caso, após à denúncia os policiais militares teriam ido até a residência de Fernando e o levaram à uma cachoeira isolada na cidade. No local, o homem teria sido agredido com chutes e socos, além de ter tido seus cabelos arrancados. A advogada completou dizendo ainda que Fernando foi obrigado a comer os próprios cabelos e logo depois afogado na cachoeira. De acordo com ela, os relatos foram feitos pela própria vítima, que disse ainda os nomes dos autores das agressões; Sargento Adriano e Soldado Guilherme.

Imagens vinculadas em redes sociais mostram as supostas agressões sofridas pelo portador de Síndrome de Down/Foto: Redes Sociais

População revoltada:

Após o assunto ser publicado em redes sociais, populares de Bandeira do Sul se mostraram revoltados com suposta ação dos militares. Em um dos posts, uma pessoa publicou “Que absurdo um policial agredir dessa forma covarde uma pessoa com necessidades especiais,abuso de autoridade, despreparado para a tal função! Até quando as autoridades da nossa cidade aceitará esse tipo de atrocidade e desrespeito?Acabei de fazer a denuncia na corregedoria do Estado, lamentável tal atitude!”

Um outro post também repudiou o suposto ato; “Mesmo de longe já estou ajudando a tomar as providências cabíveis,se as autoridades da Band deixar esses policiais na cidade estarão sendo coniventes com os fatos. Basta!!!! Bater numa pessoa com síndrome de down foi o cúmulo do absurdo!”

Posicionamento da Polícia Militar:

Em entrevista concedida nessa manhã à TV Poços, o Comandante do 29° Batalhão da Polícia Militar em Poços de Caldas, Jardel Trajano, disse que até o momento não foi recebido nenhuma denúncia formal em relação ao caso e que foram repassadas a ele somente as informações publicadas em redes sociais.

Comandante do 29º BPM, Jardel Trajano, concedeu entrevista à TV Poços nessa manhã/Foto: Reprodução TV Poços

O comandante enfatizou ainda que após a chegada de uma denúncia formal será aberto um inquérito de investigação e apuração para tal ocorrência.

Por fim, o militar completou dizendo que se realmente o suposto ato for comprovado, os responsáveis sofrerão sanções dentro da corporação em virtude dessa ação. E posteriormente serão julgados pela Justiça Militar em Belo Horizonte, que segundo o próprio comandante ‘não perdoa esse tipo de conduta.’

A assessoria de imprensa do 29º Batalhão da Polícia Militar emitiu uma nota em resposta à denúncia: