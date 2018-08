Polícias realizam operação e prendem comparsa de “Gatinho”, em Três Pontas

A Polícia Civil desencadeou em Três Pontas, uma operação na manhã desta quarta-feira (8), em conjunto com a Polícia Militar e prendeu um suspeito de participar do grupo criminoso de Gileno Cardoso de Paula, preso no mês passado.

Levi Coelho Claudino de 19 anos (foto), foi preso em casa no bairro Santa Margarida nas primeiras horas do dia. A justiça expediu contra ele um mandado de prisão temporária. O suspeito foi encaminhado ao Presídio de Três Pontas. Levi estava com “Gatinho”, no dia 31 de dezembro do ano passado, tentando roubar uma moto de quem passava pela rodovia MG 167. A Polícia Militar foi chamada e eles trocaram tiros com os militares. “Gatinho” conseguiu fugir entrando em um cafezal. Levi foi preso com uma arma de brinquedo, mas não ficou preso.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, onde foram apreendidos nove aparelhos celulares, uma bucha de maconha, embalagens, um dichavador e três capacetes.

Um dos aparelhos celulares encontrado em uma das residências, foi levado durante um assalto a um restaurante em dezembro do ano passado, em Santana da Vargem. O estabelecimento fica as margens da BR 265 e foram dois homens armados que invadiram o local, agrediram clientes e os proprietários.

As investigações da Polícia Civil continuam a fim de apurar outros crimes cometidos pelo grupo, inclusive na zona rural. Algumas provas que a polícia tem serão confrontadas para descobrir a autoria de diversos crimes. Os mandados foram cumpridos nos bairros Santana, Santa Margarida e Santa Edwirges.

Fonte: Equipe Positiva / Fotos: Polícia Civil